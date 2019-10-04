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На Харківщині затримали банду, яка сім років грабувала інкасаторів

"Починаючи з 2013 року вони займалися розбоями. Один рік – один напад на інкасаторів. Злочинний "улов" чималий. Щонайменше 15 млн. грн"
Харківські поліцейські затримали банду, яка останні сім років нападала на інкасаторів.
На Харківщині затримали банду, яка сім років грабувала інкасаторів Фото:Facebook

"Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань, фахівці харківського Управління стратегічних розслідувань, Слідчого управління ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Харківського гарнізону об’єднаних сил викрили 10 злочинців, які входили до складу цієї банди", - написав керівник Головного управління Нацполіції у Харківській області Олег Бех у Facebook.

За його словами, дев’ять затриманих – мешканці Києва, один – харків’янин. Серед них є ті, хто вже був засуджений за інші злочини. Жоден з них не працював.

"Починаючи з 2013 року вони займалися розбоями. Один рік – один напад на інкасаторів. Злочинний "улов" чималий. Щонайменше 15 млн. грн. Гроші витрачали на коштовні автівки і закордонний відпочинок", - розповів Бех.

Він додав, що правоохоронці вилучили у затриманих арсенал зброї, який зберігався в гаражах підозрюваних у Києві.

"Гранатомети, автомати, пістолети, вибухівка, патрони, гранати вилучені під час обшуків. Найближчим часом затриманим буде повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи", - додав Бех.

Нагадаємо, що 4 квітня миколаївські правоохоронці затримали групу наркодилерів, яка незаконно поширювала наркотик метадон у Миколаєві та Одесі.

 
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10 04 2019 20:59
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