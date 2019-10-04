На Харківщині затримали банду, яка сім років грабувала інкасаторів
"Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань, фахівці харківського Управління стратегічних розслідувань, Слідчого управління ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Харківського гарнізону об’єднаних сил викрили 10 злочинців, які входили до складу цієї банди", - написав керівник Головного управління Нацполіції у Харківській області Олег Бех у Facebook.
За його словами, дев’ять затриманих – мешканці Києва, один – харків’янин. Серед них є ті, хто вже був засуджений за інші злочини. Жоден з них не працював.
"Починаючи з 2013 року вони займалися розбоями. Один рік – один напад на інкасаторів. Злочинний "улов" чималий. Щонайменше 15 млн. грн. Гроші витрачали на коштовні автівки і закордонний відпочинок", - розповів Бех.
Він додав, що правоохоронці вилучили у затриманих арсенал зброї, який зберігався в гаражах підозрюваних у Києві.
"Гранатомети, автомати, пістолети, вибухівка, патрони, гранати вилучені під час обшуків. Найближчим часом затриманим буде повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи", - додав Бех.
Нагадаємо, що 4 квітня миколаївські правоохоронці затримали групу наркодилерів, яка незаконно поширювала наркотик метадон у Миколаєві та Одесі.
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