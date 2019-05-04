У Миколаєві затримали групу наркодилерів, які збувають метадон
Група наркодилерів складалася з 5 осіб віком від 32 до 43 років. Організатором був 43-річний житель Одеси. Як повідомляють, його і деяких членів банди вже притягували до кримінальної відповідальності за незаконний збут наркотичних речовин, а також за інші злочини. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.
Збут метадону здійснювався безконтактно за допомогою так званих "закладок".
Фото: npu.gov.ua
Під час проведення обшуку співробітники поліції вилучили: саме наркотичний засіб (66 контейнерів, підготовлених для збуту), предмети для виготовлення цих контейнерів, гроші, засоби зв'язку, "чорну бухгалтерію" і т.д.
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
У затриманні угруповання брали участь детективи (відділ розслідування особливо тяжких злочинів), співробітники Управління протидії наркозлочинності, СБУ, оперативний підрозділ Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, із залученням спецпідрозділу поліції КОРД і рота поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Фото: npu.gov.ua
На цей момент членам угруповання оголосили про підозру у вчиненні кримінального злочину за другою частиною статті 307 Кримінального кодексу (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), а також за третьою частиною статті 321 КК (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин).
Як повідомляють на сайті поліції, найближчим часом наркодилерам буде обрано запобіжний захід.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки припинили в Києві діяльність найбільшої в історії України нарколабораторії психотропних речовин, організатори якої налагодили виготовлення і збут на території країни і за кордоном.
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