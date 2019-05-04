У Миколаєві затримали групу наркодилерів, які збувають метадон

Угруповання складалося з п'яти осіб віком від 32 до 43 років

4 квітня миколаївські правоохоронці затримали групу наркодилерів, яка незаконно поширювала наркотик метадон у Миколаєві та Одесі.

Група наркодилерів складалася з 5 осіб віком від 32 до 43 років. Організатором був 43-річний житель Одеси. Як повідомляють, його і деяких членів банди вже притягували до кримінальної відповідальності за незаконний збут наркотичних речовин, а також за інші злочини. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Збут метадону здійснювався безконтактно за допомогою так званих "закладок".



Фото: npu.gov.ua

Під час проведення обшуку співробітники поліції вилучили: саме наркотичний засіб (66 контейнерів, підготовлених для збуту), предмети для виготовлення цих контейнерів, гроші, засоби зв'язку, "чорну бухгалтерію" і т.д.



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua

У затриманні угруповання брали участь детективи (відділ розслідування особливо тяжких злочинів), співробітники Управління протидії наркозлочинності, СБУ, оперативний підрозділ Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, із залученням спецпідрозділу поліції КОРД і рота поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.



Фото: npu.gov.ua

На цей момент членам угруповання оголосили про підозру у вчиненні кримінального злочину за другою частиною статті 307 Кримінального кодексу (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), а також за третьою частиною статті 321 КК (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин).

Як повідомляють на сайті поліції, найближчим часом наркодилерам буде обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки припинили в Києві діяльність найбільшої в історії України нарколабораторії психотропних речовин, організатори якої налагодили виготовлення і збут на території країни і за кордоном.