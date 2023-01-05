На Херсонщині окупанти заборонили використовувати гривню

З 1 січня на окупованій частині Херсонщини заборонили використання гривні, а окупанти полюють на людей, які обмінюють гроші.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"З 1 числа цього місяця вже заборонено використання гривні в обігу, і вони зараз дуже стежать за тим, щоб не приймали гривню. Крім того, справжнє полювання вони влаштували за людьми, які здійснювали обмін валют. Зрозуміло, що нелегально, але це дозволяло обмінювати на гривню рублі, які отримували люди. Ті самі люди надавали послуги, коли їм можна було перерахувати на картку кошти, вони видавали готівку", - сказав Соболевський.

За його словами, зараз за цими людьми йде справжнє полювання під дуже жорстку відповідальність.

Раніше повідомлялось, що окупанти примушують українців до "паспортизації" та "евакуації" углиб території рф.