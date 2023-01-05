Загарбники посилили тиск на цивільних на тимчасово окупованих територіях – Маляр

Окупанти примушують українців до "паспортизації" та "евакуації" углиб території рф.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, щоб примусити українців до "евакуації", окупанти навмисне обстрілюють житло та дачні поселення на околицях міст поблизу лінії фронту.

"Також представниками російських окупаційних адміністрацій проведено перепис місцевого населення для виявлення наявності родичів на території росії та складання планів примусової евакуації. При цьому мешканці, у яких відсутні родичі, будуть вирушати до так званих центрів біженців", – зазначила Маляр.

Вона додала, що для просування пропагандистської картинки окупанти звітують про нібито активне набуття цивільними громадянства росії. Щоб прискорити "паспортизацію", ворог розповідає про те, що з початку поточного року отримання послуг або здійснення будь-яких операцій у так званих "державних установах" буде можливе лише за наявності паспорта рф.

Раніше повідомлялось, що окупанти звозять свій персонал на захоплену ЗАЕС.