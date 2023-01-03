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Окупанти звозять свій персонал на захоплену ЗАЕС

03 січня 2023, 15:32
Окупанти звозять свій персонал на захоплену ЗАЕС
росіяни звозять на захоплену Запорізьку атомну електростанцію свій персонал.

Про це 3 січня повідомила прес-служба Центру національного спротиву (ЦНС) при Силах спецоперацій Збройних сил України.

Вони працюватимуть замість тих, хто відмовляється співпрацювати з окупантами.

Так, у січні на посаду заступника директора ЗАЕС з питань фізичного захисту та режиму планується призначити Дмитра Меняєва - заступника директора департаменту спеціальної безпеки АТ Концерн Росенергоатом, дочірньої структури Росатому.

Загарбники змушують співробітників електростанції укласти договір із російським Росатомом, але більшість не зрадили Україні, заявили у центрі спротиву.

Також росіяни розпочали впровадження власної моніторингової системи на території ЗАЕС, зазначили у центрі. Роботи виконують російські фахівці Консист-ОС, що входить до структури окупаційного енергетичного оператора.

Нагадаємо, що сьогодні один із дев’яти робочих енергоблоків компанії "Енергоатом" виводять у плановий капітальний ремонт для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

війнаЗАЕСокупанти

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