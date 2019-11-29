На Херсонщині правоохоронці припинили дії окупаційної влади Криму

Правоохоронці припинили незаконне використання окупаційною владою Криму насосної станції, розташованої на території Херсонської області, що завдало збитків державі у розмірі 30 млн грн.

"Станція забезпечувала сировиною завод, розташований на тимчасово окупованій території Криму. Сума завданих державі збитків становить приблизно 30 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці припинили незаконне використання окупаційною владою Криму насосної станції, розташованої на території Херсонської області, що завдало збитків державі у розмірі 30 млн грн, повідомила прес-служба Національної поліції України.

"Станція забезпечувала сировиною завод, розташований на тимчасово окупованій території Криму. Сума завданих державі збитків становить приблизно 30 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розслідують за цим фактом кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 441 (екоцид), ч. 1 ст. 241 (забруднення атмосферного повітря), ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.

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