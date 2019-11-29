Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Херсонщині правоохоронці припинили дії окупаційної влади Криму

Правоохоронці припинили незаконне використання окупаційною владою Криму насосної станції, розташованої на території Херсонської області, що завдало збитків державі у розмірі 30 млн грн.
"Станція забезпечувала сировиною завод, розташований на тимчасово окупованій території Криму. Сума завданих державі збитків становить приблизно 30 млн грн", - йдеться у повідомленні.
На Херсонщині правоохоронці припинили дії окупаційної влади Криму Фото: npu.gov.ua

Правоохоронці припинили незаконне використання окупаційною владою Криму насосної станції, розташованої на території Херсонської області, що завдало збитків державі у розмірі 30 млн грн, повідомила прес-служба Національної поліції України.

"Станція забезпечувала сировиною завод, розташований на тимчасово окупованій території Криму. Сума завданих державі збитків становить приблизно 30 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розслідують за цим фактом кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 441 (екоцид), ч. 1 ст. 241 (забруднення атмосферного повітря), ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.

Читайте також: Поліція завершила розслідування справи про фіктивний продаж Tesla в Україні

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 11 2019 09:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сергій Притула: "Хотілося б більше ясності у тому, які кроки робить гарант Конституції"

Сергій Притула: "Хотілося б більше ясності у тому, які кроки робить гарант Конституції"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.