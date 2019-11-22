Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Поліція завершила розслідування справи про фіктивний продаж Tesla в Україні

Підозрювана подружня пара привласнила 12 млн гривень
Поліція Києва завершила досудове слідство щодо подружньої пари, підозрюваної у фіктивному продажі акцій і автомобілей Tesla в Україні.
Поліція завершила розслідування справи про фіктивний продаж Tesla в Україні Фото: Bloomberg

Їм інкримінують шахрайство і легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, повідомили на сторінці столичної поліції у Facebook, передає LB.ua.

"З 2017 по 2019 рік 34-річний чоловік і його 26-річна дружина зареєстрували у Києві два псевдопредставницства американської компанії і створили інтернет-сайт, на якому розмістили рекламу продажу цінних паперів, а також пропонували купити авто зазначеної фірми", - уточнили правоохоронці.

Вони обдурили 25 осіб і виманили у них загалом 12 мільйонів гривень. Обвинувальний акт щодо підозрюваних буде передано до суду.

Нагадаємо, що американський виробник електромобілів Tesla Inc. планує інвестувати у свій перший європейський завод майже 4 млрд євро.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 11 2019 14:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сергій Притула: "Хотілося б більше ясності у тому, які кроки робить гарант Конституції"

Сергій Притула: "Хотілося б більше ясності у тому, які кроки робить гарант Конституції"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.