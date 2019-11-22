CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція Києва завершила досудове слідство щодо подружньої пари, підозрюваної у фіктивному продажі акцій і автомобілей Tesla в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція завершила розслідування справи про фіктивний продаж Tesla в Україні
Підозрювана подружня пара привласнила 12 млн гривень
Фото: Bloomberg
Їм інкримінують шахрайство і легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, повідомили на сторінці столичної поліції у Facebook, передає LB.ua.
"З 2017 по 2019 рік 34-річний чоловік і його 26-річна дружина зареєстрували у Києві два псевдопредставницства американської компанії і створили інтернет-сайт, на якому розмістили рекламу продажу цінних паперів, а також пропонували купити авто зазначеної фірми", - уточнили правоохоронці.
Вони обдурили 25 осіб і виманили у них загалом 12 мільйонів гривень. Обвинувальний акт щодо підозрюваних буде передано до суду.
Нагадаємо, що американський виробник електромобілів Tesla Inc. планує інвестувати у свій перший європейський завод майже 4 млрд євро.
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