Поліція завершила розслідування справи про фіктивний продаж Tesla в Україні

Поліція Києва завершила досудове слідство щодо подружньої пари, підозрюваної у фіктивному продажі акцій і автомобілей Tesla в Україні.

Їм інкримінують шахрайство і легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, повідомили на сторінці столичної поліції у Facebook, передає LB.ua.

"З 2017 по 2019 рік 34-річний чоловік і його 26-річна дружина зареєстрували у Києві два псевдопредставницства американської компанії і створили інтернет-сайт, на якому розмістили рекламу продажу цінних паперів, а також пропонували купити авто зазначеної фірми", - уточнили правоохоронці.

Вони обдурили 25 осіб і виманили у них загалом 12 мільйонів гривень. Обвинувальний акт щодо підозрюваних буде передано до суду.

Нагадаємо, що американський виробник електромобілів Tesla Inc. планує інвестувати у свій перший європейський завод майже 4 млрд євро.