На Херсонщині призначили нового голову ОДА

Зеленський представив новопризначеного голову ОДА на нараді в Херсоні в суботу.

"Хочу вас привітати з новим головою Херсонської облдержадміністрації... і хочу підписати указ про призначення Гусєва Юрія Веніаміновича. Можна поаплодувати", - сказав Зеленський, підписавши відповідний документ і передав Гусєву посвідчення, йдеться в "УП".

Одним з пріоритетів роботи нового голови ОДА президент назвав облаштування інфраструктури контрольних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) в Херсонській області на адмінкордоні з окупованим Кримом.

У свою чергу Гусєв зазначив, що з сьогоднішнього дня в області стартує пілотна програма, згідно з якою голів райдержадміністрацій області, а також заступників голови ОДА набиратимуть з кадрової програми Lift.

"Хто хоче працювати в команді президента, у вертикалі президента в Херсонській області, заходьте прямо зараз на сайт Lift ... платформа, яку президент анонсував на iForum, залишайте свої координати, залишайте свої резюме. Працюватиме команда, яка відбиратиме цих людей – ті, хто пройде у фінал, отримають співбесіди зі мною, з командою офісу президента, і найкращі керуватимуть райдержадміністраціями, і можливо стануть заступниками голови ОДА", - сказав Гусєв.

Довідка.

Юрій Гусєв народився у 1979 році у Коростишеві Житомирської області. Закінчив Київський національний економічний університет.

Також у різні роки здобував освіту у Стаффордширському університеті у Великій Британії, Українському вільному університеті у Німеччині, Херсонському державному технічному університеті.

З 1999 року Гусєв працював радником голови Херсонської обладміністрації з питань молодіжної політики.

У 2002 році балотувався до Верховної Ради за списками "Команди Озимого Покоління" колишнього міністра та глави СБУ Валерія Хорошковського.

З 2002 по 2009 року, згідно з біографією Гусєва, "очолював комерційні структури і займався підприємницькою діяльністю". Після цього працював у Міністерстві економіки, де займався політикою розвитку експорту та інвестиційною й інноваційною політикою.

З 2011 по 2014 рік був директором департаменту національних проектів Держінвестпроекту. В ті часи відомство очолював Владислав Каськів, який прославився мільярдними контрактами з підставними фірмами.

Серед найвідоміших "проектів" цього відомства була, наприклад, угода щодо інвестицій в LNG-термінал в Україні, яку Каськів підписав з лижним інструктором. Щоправда, у біографії Гусєва, яку оприлюднила Адміністрація президента, цей період трудової діяльності чоловіка не вказали.

Гусєв був учасником програми "президентського кадрового резерву" під назвою "Нова еліта нації" при адміністрації Віктора Януковича. Проект був спрямований на залучення фахівців до держслужби.

У 6 скликанні Ради Гусєв був помічником на громадських засадах нардепа від "Наша Україна – Народна самооборона" і майбутнього міністра інформаційної політики Юрія Стеця.

З 2014 по 2016 роки був заступником міністра оборони Степана Полторака.

Ще місяць тому Гусєв збирався балотуватись до Верховної Ради за списком "Слуги народу". Однак у червні політсила повідомила, що він "змінив свої плани". До того планував йти до парламенту разом із Мустафою Найемом та іншими у русі "Дій з нами".

Гусєв був членом громадського об'єднання "Земляцтво Херсонщини", до якого також входять голова Херсонської облради Владислав Мангер, екс-голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук, яких активісти та журналісти також пов'язують зі вбивством Катерини Гандзюк.

Після того, як цей факт став публічно відомим, 17 червня Гусєв написав, що вирішив вийти з об'єднання через можливе призначення очільником Херсонщини і виклав фото відповідної заяви.

26 червня, коли в уряді офіційно назвали кандидатів у губернатори, Гусєв знову підкреслив, що залишив "Земляцтво Херсонщини". Водночас у реєстрі юридичних осіб він все ще значиться керівником організації.

Одружений, має двох дітей. Минулого року заробив 2,6 мільйона гривень. Гусєви є засновниками ГО "Український офіс реформ", де дружина за минулий рік заробила 26 тисяч гривень.

У власності подружжя кілька квартир, земельна ділянка та садовий будинок у Херсоні. Майже всією нерухомістю вони володіють разом з іноземною громадянкою Веронікою Олександрівною Костилєвою. Один із херсонських чиновників, Юхим Шарф, має дружину-громадянку Росії із таким самим ім'ям.

Грошові активи Гусєвих – близько 327,5 тисяч гривень і 70 тисяч доларів.

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