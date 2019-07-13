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У розслідуванні щодо викрадення мільярда з банків Молдови фігурує екс-невістка Ющенка

Серед бенефіціарів крадіжки мільярда із банків Молдови фігурує ексневістка третього президента України Віктора Ющенка Єлизавета
Так, лідер "Нашої партії" Ренато Усатий представив повну версію другого звіту американської компанії Kroll щодо розслідування крадіжки мільярда.
У розслідуванні щодо викрадення мільярда з банків Молдови фігурує екс-невістка Ющенка Віктор Ющенко. print screen

Детективи компанії стверджують, що їм вдалося простежити шлях понад 30 млн доларів, йдеться у NewsMaker.

У звіті є детальний опис, як гроші з молдовських банків потрапляли до компаній, пов'язаних з екслідером Демократичної партії, олігархом Володимиром Плахотнюком, а іноді і прямо на його особисті рахунки та на рахунки громадян інших країн.

Зокрема, серед отримувачів грошей з молдовських банків на особисті рахунки виявилася колишня невістка Віктора Ющенка Єлизавета. 

Згідно з інформацією, вона отримала 50 тисяч доларів на свій рахунок в американському банку. Після розлучення з Андрієм Ющенком вона знову вийшла заміж і якийсь час жила в Америці. Журналістам говорила, що її новий чоловік — бізнесмен.

Нагадаємо, нова прем'єрка Молдови звинуватила українську владу під час Порошенка в підтримці корупційних схем. 

Тепер ми очікуємо, що київська влада зробить свій внесок для ліквідації цих схем", - сказала Санду.

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13 07 2019 15:17
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