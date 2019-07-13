У розслідуванні щодо викрадення мільярда з банків Молдови фігурує екс-невістка Ющенка
Детективи компанії стверджують, що їм вдалося простежити шлях понад 30 млн доларів, йдеться у NewsMaker.
У звіті є детальний опис, як гроші з молдовських банків потрапляли до компаній, пов'язаних з екслідером Демократичної партії, олігархом Володимиром Плахотнюком, а іноді і прямо на його особисті рахунки та на рахунки громадян інших країн.
Зокрема, серед отримувачів грошей з молдовських банків на особисті рахунки виявилася колишня невістка Віктора Ющенка Єлизавета.
Згідно з інформацією, вона отримала 50 тисяч доларів на свій рахунок в американському банку. Після розлучення з Андрієм Ющенком вона знову вийшла заміж і якийсь час жила в Америці. Журналістам говорила, що її новий чоловік — бізнесмен.
Нагадаємо, нова прем'єрка Молдови звинуватила українську владу під час Порошенка в підтримці корупційних схем.
Тепер ми очікуємо, що київська влада зробить свій внесок для ліквідації цих схем", - сказала Санду.
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