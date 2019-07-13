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Польща застосує протитанковий полк для захисту коридору біля кордону з Росією

У місті Сувалки в Підляському воєводстві на північному сході Польщі буде створений протитанковий полк
Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак поінформував, що цей підрозділ сформують на базі існуючого у цьому місті 14 Сувальського дивізіону протитанкової артилерії.
Польща застосує протитанковий полк для захисту коридору біля кордону з Росією Фото:ДПСУ

Міністр зазначив, що рішення про створення протитанкового полку має виправити помилки попереднього уряду, який, за словами Блащака, розформував полк і зменшив кількість війська у Сувалках, не надаючи уваги безпеці країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Блащак нагадав, що регіон, який називається Сувальським коридором, є важливим пунктом на безпековій мапі нашого регіону Європи.

"Це з’єднання Польщі з Литвою, Латвією, Естонією, з державами, котрі є також у структурах Північноатлантичного альянсу. Як відомо, в Латвії розгорнуті польські війська. Нам важливо, аби цей союз був фундаментом для безпеки наших держав на східному фланзі НАТО", - сказав він.

Поки невідомо, коли і якою технікою оснастять сувальський полк. Нині більшість озброєння – це застарілі радянські мобільні протитанкові ракетні комплекси "Малютка" на броньованих машинах БРДМ-2.

Так званий Сувальський перешийок є областю на північному сході Польщі, що межує з Литвою і Калінінградською областю Росії. За оцінками експертів, він є однією з потенційних гарячих точок у Європі у випадку російської агресії.

Напередоді Державна прикордонна служба після засідання РНБО посилила заходи безпеки на кордоні з Молдовою після загострення там ситуації. Зокрема, збільшено кількість людей в нарядах, використовуються службові собаки.

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13 07 2019 13:52
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