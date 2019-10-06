Україна посилила заходи безпеки на кордоні з Молдовою
"Прикордонники в межах компетенції посилили охорону всього українсько-молдовського кордону, особливу увагу ми звертаємо на придністровський сегмент, центральний сегмент українсько-молдовського кордону. Наразі посилено і прикордонні наряди на зеленому кордоні та в пунктах пропуску на кордоні, це і посилене використання службових собак, і збільшено кількість прикордонників у прикордонних нарядах. Посилення здійснюється наразі силами і резервами керівника південного регіонального управління, поки що необхідності маневру з інших регіональних управлінь ми не вбачаємо", - зазначив радник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян, повідомляє "112 Україна".
Крім цього, в рамках проведення заходів посилено також взаємодію з СБУ, Національною поліцією, Нацгвардією.
"Якихось випадків або провокацій не було, але дійсно ситуація в сусідній країні змушує Україну реагувати, і це цілком природно, тому що кожна країна захищає себе насамперед на в'їзд, тому посилено контроль на в'їзд з території Молдови, ну, і відповідно, проводяться інші заходи, про які ми вже говорили", - зазначив Слободян.
Раніше Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість у зв'язку з тим, що відбувається в Молдові. У заяві українського МЗС акцентувалося на недопущенні зовнішнього втручання, спрямованого на реалізацію російського сценарію федералізації сусідньої країни.
7 червня в Молдові закінчився термін для формування коаліції, але президент Ігор Додон не розпустив парламент. Наступного дня Партія соціалістів Республіки Молдови та проєвропейський блок ACUM сформували більшість, призначивши нового спікера і уряд на чолі з Майєю Санду.
Третя велика парламентська партія - Демократична партія - звинуватила конкурентів в узурпації влади.
Нагадаємо, що Конституційний суд Молдови оголосив дії парламенту неконституційними, відсторонив Додона і передав його повноваження колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу.
Філіп відразу розпустив парламент і призначив вибори на 6 вересня.
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