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Україна посилила заходи безпеки на кордоні з Молдовою

"Якихось випадків або провокацій не було, але дійсно ситуація в сусідній країні змушує Україну реагувати, і це цілком природно, тому що кожна країна захищає себе насамперед на в'їзд, тому посилено контроль на в'їзд з території Молдови, ну, і відповідно, проводяться інші заходи, про які ми вже говорили"
Державна прикордонна служба після засідання РНБО посилила заходи безпеки на кордоні з Молдовою після загострення там ситуації. Зокрема, збільшено кількість людей в нарядах, використовуються службові собаки.
Україна посилила заходи безпеки на кордоні з Молдовою Фото: trassae95.com

"Прикордонники в межах компетенції посилили охорону всього українсько-молдовського кордону, особливу увагу ми звертаємо на придністровський сегмент, центральний сегмент українсько-молдовського кордону. Наразі посилено і прикордонні наряди на зеленому кордоні та в пунктах пропуску на кордоні, це і посилене використання службових собак, і збільшено кількість прикордонників у прикордонних нарядах. Посилення здійснюється наразі силами і резервами керівника південного регіонального управління, поки що необхідності маневру з інших регіональних управлінь ми не вбачаємо", - зазначив радник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян, повідомляє "112 Україна".

Крім цього, в рамках проведення заходів посилено також взаємодію з СБУ, Національною поліцією, Нацгвардією.

"Якихось випадків або провокацій не було, але дійсно ситуація в сусідній країні змушує Україну реагувати, і це цілком природно, тому що кожна країна захищає себе насамперед на в'їзд, тому посилено контроль на в'їзд з території Молдови, ну, і відповідно, проводяться інші заходи, про які ми вже говорили", - зазначив Слободян.

Раніше Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість у зв'язку з тим, що відбувається в Молдові. У заяві українського МЗС акцентувалося на недопущенні зовнішнього втручання, спрямованого на реалізацію російського сценарію федералізації сусідньої країни.

7 червня в Молдові закінчився термін для формування коаліції, але президент Ігор Додон не розпустив парламент. Наступного дня Партія соціалістів Республіки Молдови та проєвропейський блок ACUM сформували більшість, призначивши нового спікера і уряд на чолі з Майєю Санду.

Третя велика парламентська партія - Демократична партія - звинуватила конкурентів в узурпації влади.

Нагадаємо, що Конституційний суд Молдови оголосив дії парламенту неконституційними, відсторонив Додона і передав його повноваження колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу.

Філіп відразу розпустив парламент і призначив вибори на 6 вересня.

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10 06 2019 22:57
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