Політв'язня Літвінова випустили з колонії у Харкові

Літвінов подякував Зеленському за помилування, громадськості та ЗМІ — за підтримку.

"Катували слідчі, прокурори й вищі люди, які перебувають у Москві в Путіна. Хочу сказати, що Путін – це нехороша людина. І катували, і знущалися, і принижували, і все, що можна було. Я нічого хорошого там так і не побачив, все було боляче і жорстоко", — розповів він про своє ув’язнення в Російській Федерації, інформують у "Громадське".

Раніше політв’язня Сергія Літвінова, якого в Росії засудили на 8,6 роки колонії за сфабрикованими звинуваченнями і передали Україні, помилував президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції не розкрило деталі передачі з Росії в Україну політв’язня Сергія Літвінова, який продовжує відбувати покарання в Харкові після того, як його засудили в Росії до майже 9 років в’язниці за сфабрикованими звинуваченнями.