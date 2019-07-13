Політв'язня Літвінова випустили з колонії у Харкові
"Катували слідчі, прокурори й вищі люди, які перебувають у Москві в Путіна. Хочу сказати, що Путін – це нехороша людина. І катували, і знущалися, і принижували, і все, що можна було. Я нічого хорошого там так і не побачив, все було боляче і жорстоко", — розповів він про своє ув’язнення в Російській Федерації, інформують у "Громадське".
Раніше політв’язня Сергія Літвінова, якого в Росії засудили на 8,6 роки колонії за сфабрикованими звинуваченнями і передали Україні, помилував президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що Міністерство юстиції не розкрило деталі передачі з Росії в Україну політв’язня Сергія Літвінова, який продовжує відбувати покарання в Харкові після того, як його засудили в Росії до майже 9 років в’язниці за сфабрикованими звинуваченнями.
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