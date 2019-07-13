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Політв'язня Літвінова випустили з колонії у Харкові

Помилуваного політв’язня Сергія Літвінова, якого після передачі з Росії понад 4 місяці утримували в колонії Харкова, випустили на волю
Літвінов подякував Зеленському за помилування, громадськості та ЗМІ — за підтримку.
Політв Фото: Олександр Назаров/Громадське

"Катували слідчі, прокурори й вищі люди, які перебувають у Москві в Путіна. Хочу сказати, що Путін – це нехороша людина. І катували, і знущалися, і принижували, і все, що можна було. Я нічого хорошого там так і не побачив, все було боляче і жорстоко", — розповів він про своє ув’язнення в Російській Федерації, інформують у "Громадське".

Раніше політв’язня Сергія Літвінова, якого в Росії засудили на 8,6 роки колонії за сфабрикованими звинуваченнями і передали Україні, помилував президент України Володимир Зеленський.

 

Нагадаємо, що Міністерство юстиції не розкрило деталі передачі з Росії в Україну політв’язня Сергія Літвінова, який продовжує відбувати покарання в Харкові після того, як його засудили в Росії до майже 9 років в’язниці за сфабрикованими звинуваченнями.

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13 07 2019 11:58
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