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Зеленський помилував Літвінова, якого після ув'язнення в Росії утримували в колонії Харкова

Петухов опублікував наказ Мін’юсту, який передбачає негайне звільнення Літвінова з колонії в Харкові
Політв’язня Сергія Літвінова, якого в РФ засудили на 8,6 роки колонії за сфабрикованими звинуваченнями і передали Україні, помилував президент України Володимир Зеленський.
Зеленський помилував Літвінова, якого після ув Фото: Олександр Назаров/Громадське

Заступник глави Міністерства юстиції Сергій Петухов опублікував наказ Мін’юсту, який передбачає негайне звільнення Літвінова з колонії в Харкові, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, що Міністерство юстиції не розкрило деталі передачі з Росії в Україну політв’язня Сергія Літвінова, який продовжує відбувати покарання в Харкові після того, як його засудили в Росії до майже 9 років в’язниці за сфабрикованими звинуваченнями.

 
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12 07 2019 17:59
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