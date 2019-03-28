На Хортиці у Запоріжжі – карантин через африканську чуму
Відзначається, що перші три випадки смерті диких кабанів на острові зафіксували 26 березня, а наступного дня експерти лабораторно підтвердили смерть тварин від африканської чуми. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Керівництво заповідника, повідомило, що на острові зафіксували вже 15 випадків смерті диких кабанів від африканської чуми.
Наразі працівники заповідника додатково обстежують територію острова.
"Загалом поголів’я диких свиней, за оцінками минулорічних обліків, складало близько 100 голів. Природні території, де знайдено загиблих тварин, підпадають під дію Закону "Про охорону природного середовища", і Міністерство екології має надати методичні роз’яснення про подальші дії в умовах спалаху цієї хвороби", – заявив гендиректор заповідника Максим Остапенко.
За його словами, епідемія може знищити до 100% поголів’я диких тварин.
Відзначається, що тварини мігрують у весняний час і можуть опинитися за межами острова, тому влада Запоріжжя вирішила запровадити карантинні заходи.
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