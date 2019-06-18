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На Хрещатику в Києві два автомобілі провалилися під асфальт

Через обвалення утворилася настільки глибока яма, що автомобіль наполовину опинився під землею
У вівторок, 18 червня, в самому центрі Києва два автомобілі провалилися під асфальт. Випадковими учасниками інциденту стали Citroen і Volkswagen. Водій останнього зумів вчасно виїхати, уникнувши глибокого провалу.
На Хрещатику в Києві два автомобілі провалилися під асфальт Фото: kiev.informator.ua

Інцидент стався на вул. Хрещатик, 4, повідомляє "Інформатор" з місця події.

Водій Citroen розповів, що обвалення асфальту сталося несподівано. У дворі давно не проводили ремонтні роботи, проте таких випадків раніше не було.

Через обвалення утворилася настільки глибока яма, що автомобіль наполовину опинився під землею. Дістати транспортний засіб можливо тільки за допомогою евакуатора.

Місце обвалення огородили правоохоронці, проте на вказаній ділянці парковки ще були два автомобілі.

Співробітники патрульної поліції в екстреному режимі намагаються знайти власників припаркованих авто. Правоохоронці не виключають можливості подальшого обвалення.

Нагадаємо, що 1 квітня, в Києві на проїжджій частині стався обвал дороги на Деміївській площі, в результаті чого мікроавтобус Volkswagen провалився під землю під час руху.

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18 06 2019 21:29
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