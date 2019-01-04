У Києві на Деміївській мікроавтобус на ходу провалився в яму
Водій автомобіля не постраждав і самостійно покинув салон, де більше нікого не було. Від допомоги медиків чоловік відмовився, повідомляє "Інформатор".
Попередньо, чоловік за кермом Volkswagen рухався площею в бік проспекту Лобановського. Раптово під машиною провалився асфальт, утворилася глибока яма, на вигляд - понад три метри, в яку і провалився мікроавтобус.
За словами водія, він рухався, не перевищуючи швидкість, і автомобіль не був перевантажений. Крім того, ділянка не була перекрита.
Правоохоронці ніяк не коментують випадок і встановлюють усі деталі. Чи була ця ділянка аварійною, поки що невідомо.
Місце події огородили, проїхати можна тільки по одній смузі. На Деміївській площі в бік Лобановського утворився корок.
Нагадаємо, в лютому на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі Києва під тролейбусом 39 маршруту провалився асфальт.
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