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У Києві на Деміївській мікроавтобус на ходу провалився в яму

За словами водія, він рухався, не перевищуючи швидкість, і автомобіль не був перевантажений
У понеділок, 1 квітня, в Києві на проїжджій частині стався обвал дороги на Деміївській площі, в результаті чого мікроавтобус Volkswagen провалився під землю під час руху.
У Києві на Деміївській мікроавтобус на ходу провалився в яму Фото: kiev.informator.ua

Водій автомобіля не постраждав і самостійно покинув салон, де більше нікого не було. Від допомоги медиків чоловік відмовився, повідомляє "Інформатор".

Попередньо, чоловік за кермом Volkswagen рухався площею в бік проспекту Лобановського. Раптово під машиною провалився асфальт, утворилася глибока яма, на вигляд - понад три метри, в яку і провалився мікроавтобус.

За словами водія, він рухався, не перевищуючи швидкість, і автомобіль не був перевантажений. Крім того, ділянка не була перекрита.

Правоохоронці ніяк не коментують випадок і встановлюють усі деталі. Чи була ця ділянка аварійною, поки що невідомо.

Місце події огородили, проїхати можна тільки по одній смузі. На Деміївській площі в бік Лобановського утворився корок.

Нагадаємо, в лютому на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі Києва під тролейбусом 39 маршруту провалився асфальт.

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01 04 2019 17:58
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