Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Івано-Франківщині внаслідок зіткнення автомобілів загинули двоє дітей, - ФОТО

Під час надання медичної допомоги діти померли, жінка перебуває у тяжкому стані
На Івано-Франківщині внаслідок лобового зіткнення автомобілів загинули двоє дітей, ще двох людей госпіталізували.
На Івано-Франківщині внаслідок зіткнення автомобілів загинули двоє дітей, - ФОТО Фото:Facebook

Згідно з інформацією, ДТП за участі автомобілів Ford Focus та Kia Sportage сталася у селі Княжолука на автодорозі Н-10 "Стрий-Чернівці-Мамалига", інформує "Громадське".

За попередніми даними, внаслідок лобового зіткнення пасажири Ford Focus - жінка, 1986 р. н, та двоє дітей, 2014 та 2016 р. н., були госпіталізовані в реанімаційне відділення Долинської ЦРЛ. Під час надання медичної допомоги діти померли, жінка перебуває у тяжкому стані.


Фото:Facebook


Фото:Facebook

Водія автомобіля Kia Sportage, 1984 р. н., якого також було госпіталізовано у лікарню, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Подробиці автопригоди встановлює слідство.

Нагадаємо, що троє громадян України загинули унаслідок ДТП біля міста Мєндзижеч у Польщі. Четвертий у важкому стані перебуває в лікарні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 07 2019 11:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Видавництво містичної літератури "Дім химер" Влада Сорда

#бізнес_ветеранів: Видавництво містичної літератури "Дім химер" Влада Сорда

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.