На Івано-Франківщині внаслідок зіткнення автомобілів загинули двоє дітей, - ФОТО
Згідно з інформацією, ДТП за участі автомобілів Ford Focus та Kia Sportage сталася у селі Княжолука на автодорозі Н-10 "Стрий-Чернівці-Мамалига", інформує "Громадське".
За попередніми даними, внаслідок лобового зіткнення пасажири Ford Focus - жінка, 1986 р. н, та двоє дітей, 2014 та 2016 р. н., були госпіталізовані в реанімаційне відділення Долинської ЦРЛ. Під час надання медичної допомоги діти померли, жінка перебуває у тяжкому стані.
Фото:Facebook
Фото:Facebook
Водія автомобіля Kia Sportage, 1984 р. н., якого також було госпіталізовано у лікарню, затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Подробиці автопригоди встановлює слідство.
Нагадаємо, що троє громадян України загинули унаслідок ДТП біля міста Мєндзижеч у Польщі. Четвертий у важкому стані перебуває в лікарні.
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