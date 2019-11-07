На Івано-Франківщині внаслідок зіткнення автомобілів загинули двоє дітей, - ФОТО

Під час надання медичної допомоги діти померли, жінка перебуває у тяжкому стані

На Івано-Франківщині внаслідок лобового зіткнення автомобілів загинули двоє дітей, ще двох людей госпіталізували.

Згідно з інформацією, ДТП за участі автомобілів Ford Focus та Kia Sportage сталася у селі Княжолука на автодорозі Н-10 "Стрий-Чернівці-Мамалига", інформує "Громадське".

За попередніми даними, внаслідок лобового зіткнення пасажири Ford Focus - жінка, 1986 р. н, та двоє дітей, 2014 та 2016 р. н., були госпіталізовані в реанімаційне відділення Долинської ЦРЛ. Під час надання медичної допомоги діти померли, жінка перебуває у тяжкому стані.



Фото:Facebook



Фото:Facebook

Водія автомобіля Kia Sportage, 1984 р. н., якого також було госпіталізовано у лікарню, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Подробиці автопригоди встановлює слідство.

Нагадаємо, що троє громадян України загинули унаслідок ДТП біля міста Мєндзижеч у Польщі. Четвертий у важкому стані перебуває в лікарні.