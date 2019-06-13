У Польщі в ДТП загинули троє українців, четвертий - у важкому стані
Про це повідомляє "Громадське".
Аварія сталась 12 червня після 17:00 на дорозі між містами Пщєвом і Новим Гожицьком: з невідомих причин водій Opel Astra втратив керування, з’їхав з дороги та врізався в дерево.
"В результаті троє громадян України загинули, а четвертий бореться за життя в лікарні", - повідомила представник поліції Мєндзижеча Юстина Летовська.
За її словами, двоє постраждалих українців загинули на місці, ще двох госпіталізували, але один з пацієнтів помер під час операції.
Четвертий постраждалий - 19-річний українець - в дуже важкому стані перебуває в лікарні міста Гожув.
Летовська додала, що троє загиблих чоловіків були віком від 31 до 38 років.
Нагадаємо, що у Польщі зіткнулися і загорілися сім автомобілів, шість загиблих.
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