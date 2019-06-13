У Польщі в ДТП загинули троє українців, четвертий - у важкому стані

В результаті троє громадян України загинули, а четвертий бореться за життя в лікарні

Троє громадян України загинули унаслідок ДТП біля міста Мєндзижеч у Польщі. Четвертий у важкому стані перебуває в лікарні.

Про це повідомляє "Громадське".

Аварія сталась 12 червня після 17:00 на дорозі між містами Пщєвом і Новим Гожицьком: з невідомих причин водій Opel Astra втратив керування, з’їхав з дороги та врізався в дерево.

"В результаті троє громадян України загинули, а четвертий бореться за життя в лікарні", - повідомила представник поліції Мєндзижеча Юстина Летовська.

За її словами, двоє постраждалих українців загинули на місці, ще двох госпіталізували, але один з пацієнтів помер під час операції.

Четвертий постраждалий - 19-річний українець - в дуже важкому стані перебуває в лікарні міста Гожув.

Летовська додала, що троє загиблих чоловіків були віком від 31 до 38 років.

Нагадаємо, що у Польщі зіткнулися і загорілися сім автомобілів, шість загиблих.