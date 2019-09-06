CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ районі міста Щецин на північному заході Польщі 9 червня на автомагістралі A6 зіткнулося шість легкових автомобілів і вантажівка. Машини загорілися.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі зіткнулися і загорілися сім автомобілів, шість загиблих
16 постраждалих, серед яких сім дітей, обстежили на місці, чотирьох постраждалих госпіталізували у лікарні
Фото: twitter.com/BartekPiekarski
Внаслідок ДТП загинули шість осіб, повідомляє tvn24.pl.
За даними поліції, аварія сталася близько 14:00 за київським часом.
Повідомляють, що16 постраждалих, серед яких сім дітей, обстежили на місці. Чотирьох постраждалих госпіталізували у лікарні.
Після 18.00 автострада в напрямку Ґожув-Велькопольський була розблокована. Як сталася аварія, з'ясовує прокуратура.
Нагадаємо, що у Україні сталася перша смертельна ДТП за участю Tesla.
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09 06 2019 21:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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