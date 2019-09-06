У Польщі зіткнулися і загорілися сім автомобілів, шість загиблих 16 постраждалих, серед яких сім дітей, обстежили на місці, чотирьох постраждалих госпіталізували у лікарні

В районі міста Щецин на північному заході Польщі 9 червня на автомагістралі A6 зіткнулося шість легкових автомобілів і вантажівка. Машини загорілися.

Фото: twitter.com/BartekPiekarski

Внаслідок ДТП загинули шість осіб, повідомляє tvn24.pl. За даними поліції, аварія сталася близько 14:00 за київським часом. Повідомляють, що16 постраждалих, серед яких сім дітей, обстежили на місці. Чотирьох постраждалих госпіталізували у лікарні. Після 18.00 автострада в напрямку Ґожув-Велькопольський була розблокована. Як сталася аварія, з'ясовує прокуратура. Нагадаємо, що у Україні сталася перша смертельна ДТП за участю Tesla.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію