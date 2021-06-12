На кандидата у президенти Франції Земмура напали на першому передвиборчому мітингу
Про це пише Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".
Земмур у супроводі охорони рухався залою до трибуни, коли на нього накинувся чоловік з групи глядачів. Він схопив Земмура руками за голову, намагаючись повалити його на землю.
Нападника одразу ж затримали охорона, яка вивела його із зали. Потім його передали поліції. Пізніше в офісі Земмура повідомили, що політик у сутичці пошкодив зап'ясток.
Понад 10 000 людей зібралися у виставковому залі, щоб побачити Земмура, який оголосив назву свого нового руху - Reconquête ("Відновлення").
Земмур сказав присутнім, що Франція стоїть перед розоренням і що саме існування французів під загрозою.
Антирасистська організація SOS Racisme повідомила, що на її членів напали під час акції протесту, яка проходила в приміщенні, додавши, що деякі з них отримали поранення. У соцмережах з’явилися відео, на яких видно кілька сутичок і кидання стільцями.
Тим часом близько 2200 людей вийшли на мирну демонстрацію проти Земмура в центрі Парижа.
Нагадаємо, що у Франції чоловік дав ляпаса президентові Еммануелю Макрону під час його спілкування з громадянами.
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