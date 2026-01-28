Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
На картах Google будинок антиукраїнського спікера парламенту Чехії позначили як "Організацію з підтримки України"

28 січня 2026, 09:09
Скриншот з відео
Такий підпис на картах з’явився після того, як Окамура назвав провокацією проукраїнську акцію з нагоди Дня прапора України на Карловому мосту в Празі.
Будинок голови нижньої палати чеського парламенту Томіо Окамури в празькому районі Бржевнов підписали як "Організацію з підтримки України" на картах Google Maps.
 
Про це повідомило Radio Prague International.
 
Такий підпис на картах з’явився після того, як Окамура назвав провокацією проукраїнську акцію з нагоди Дня прапора України на Карловому мосту в Празі. Тоді активісти розгорнули на мосту 30-метрове жовто-синє полотнище.
 
До того він також наказав зняти з будівлі парламенту прапор України, який висів там на знак солідарності з 2022 року. Після цього невідомі розвісили українські прапори навколо його будинку.
 
Окамура очолює ультраправу, націоналістичну партію "Свобода і пряма демократія". Також він неодноразово критикував Україну. Так, у 2025-му під час новорічного привітання голова Окамура виступив проти надання Україні зброї.
 
Війну він назвав "абсолютно безглуздою" і побажав, щоб Чехія "вистрибнула з брюссельського потяга, який прямує до третьої світової війни". Також він висловився на адресу оточення президента України Володимира Зеленського, яке назвав "хунтою, які будують собі туалети із золота". 

 

