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На Конгресі США закликали заблокувати запуск криптовалюти Facebook

"Через минуле компанії" Facebook слід погодитися заблокувати проект до завершення перевірки
Глава комітету Палати представників Конгресу США з питань фінансових послуг Максін Уотерс закликала Facebook почекати з запуском власної криптовалюти.
На Конгресі США закликали заблокувати запуск криптовалюти Facebook Фото: Getty Images for BET

Максін Уотерс зазначила, що "через минуле компанії" Facebook слід погодитися заблокувати проект до завершення перевірки. Вона нагадала про історію з незаконним використанням даних користувачів соцмережі, що призвело до допитів керівництва Facebook на Конгресі,  повідомляє ВВС.

У Facebook заявили, що з нетерпінням чекають, коли зможуть дати американським конгресменам відповіді на всі питання про нову криптовалюту.

У Facebook заявили, що очікують можливості відповісти на питання конгресменів.

Нагадаємо, раніше компанія Facebook офіційно оголосила про створення власної криптовалюти Libra, яка за планами розробників повинна стати конкурентом біткойна.

 

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19 06 2019 22:39
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