На Конгресі США закликали заблокувати запуск криптовалюти Facebook

"Через минуле компанії" Facebook слід погодитися заблокувати проект до завершення перевірки

Глава комітету Палати представників Конгресу США з питань фінансових послуг Максін Уотерс закликала Facebook почекати з запуском власної криптовалюти.

Максін Уотерс зазначила, що "через минуле компанії" Facebook слід погодитися заблокувати проект до завершення перевірки. Вона нагадала про історію з незаконним використанням даних користувачів соцмережі, що призвело до допитів керівництва Facebook на Конгресі, повідомляє ВВС.

У Facebook заявили, що з нетерпінням чекають, коли зможуть дати американським конгресменам відповіді на всі питання про нову криптовалюту.

У Facebook заявили, що очікують можливості відповісти на питання конгресменів.

Нагадаємо, раніше компанія Facebook офіційно оголосила про створення власної криптовалюти Libra, яка за планами розробників повинна стати конкурентом біткойна.