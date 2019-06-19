CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГлава комітету Палати представників Конгресу США з питань фінансових послуг Максін Уотерс закликала Facebook почекати з запуском власної криптовалюти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Конгресі США закликали заблокувати запуск криптовалюти Facebook
"Через минуле компанії" Facebook слід погодитися заблокувати проект до завершення перевірки
Фото: Getty Images for BET
Максін Уотерс зазначила, що "через минуле компанії" Facebook слід погодитися заблокувати проект до завершення перевірки. Вона нагадала про історію з незаконним використанням даних користувачів соцмережі, що призвело до допитів керівництва Facebook на Конгресі, повідомляє ВВС.
У Facebook заявили, що з нетерпінням чекають, коли зможуть дати американським конгресменам відповіді на всі питання про нову криптовалюту.
У Facebook заявили, що очікують можливості відповісти на питання конгресменів.
Нагадаємо, раніше компанія Facebook офіційно оголосила про створення власної криптовалюти Libra, яка за планами розробників повинна стати конкурентом біткойна.
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