На кордоні України і білорусі стався вибух через удар блискавки

На кордоні України з білоруссю через удар блискавки здетонували кілька мін і пошкодили залізничне полотно в обидва боки.

Про це спочатку повідомив Беларускі Гаюн в Telegram-каналі, а пізніше прес-служба ДПСУ підтвердила.

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" звернув увагу, що провладні канали білорусі повідомили, що на залізничному мосту за 800 метрів від станції "Словечно" здетонувало кілька протитанкових мін ТМ-62М і оприлюдниди фото.

Через вибух пошкоджено опору мосту і зруйновано залізничне полотно в обидва боки.

Блискавка влучила в кілька мін мінно-вибухового загородження, яке прикриває ділянку українсько-білоруського кордону. Постраждалих через вибух немає.

В ДПСУ додали, що таке може траплятися час від часу, адже Сили оборони надійно замінували підступи з білорусі, щоб унеможливити повторення наступу з цього напрямку.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що на польсько-білоруському кордоні стались сутички.