На кордоні України і білорусі стався вибух через удар блискавки
Про це спочатку повідомив Беларускі Гаюн в Telegram-каналі, а пізніше прес-служба ДПСУ підтвердила.
Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" звернув увагу, що провладні канали білорусі повідомили, що на залізничному мосту за 800 метрів від станції "Словечно" здетонувало кілька протитанкових мін ТМ-62М і оприлюдниди фото.
Через вибух пошкоджено опору мосту і зруйновано залізничне полотно в обидва боки.
Блискавка влучила в кілька мін мінно-вибухового загородження, яке прикриває ділянку українсько-білоруського кордону. Постраждалих через вибух немає.
В ДПСУ додали, що таке може траплятися час від часу, адже Сили оборони надійно замінували підступи з білорусі, щоб унеможливити повторення наступу з цього напрямку.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що на польсько-білоруському кордоні стались сутички.