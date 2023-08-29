Матеріали:
Теми:

На кордоні України і білорусі стався вибух через удар блискавки

29 серпня 2023, 14:37
На кордоні України і білорусі стався вибух через удар блискавки
ТГ Беларускі Гаюн
На кордоні України з білоруссю через удар блискавки здетонували кілька мін і пошкодили залізничне полотно в обидва боки.

Про це спочатку повідомив Беларускі Гаюн в Telegram-каналі, а пізніше прес-служба ДПСУ підтвердила. 

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" звернув увагу, що провладні канали білорусі повідомили, що на залізничному мосту за 800 метрів від станції "Словечно" здетонувало кілька протитанкових мін ТМ-62М і оприлюдниди фото. 

Через вибух пошкоджено опору мосту і зруйновано залізничне полотно в обидва боки. 

Блискавка влучила в кілька мін мінно-вибухового загородження, яке прикриває ділянку українсько-білоруського кордону. Постраждалих через вибух немає. 

В ДПСУ додали, що таке може траплятися час від часу, адже Сили оборони надійно замінували підступи з білорусі, щоб унеможливити повторення наступу з цього напрямку.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що на польсько-білоруському кордоні стались сутички.

кордонБілорусьУкраїна

Останні матеріали

Роздуми про США. Добре, що українські командувачі не слухають суперрозумних американських стратегів – Том Купер
Політика
Роздуми про США. Добре, що українські командувачі не слухають суперрозумних американських стратегів – Том Купер
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 12:52
Україні не потрібні диванні генерали. Адміністрація Байдена грає на руку росії – Ерік Едельман та Франклін Міллер
Політика
Україні не потрібні диванні генерали. Адміністрація Байдена грає на руку росії – Ерік Едельман та Франклін Міллер
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 12:25
Вбивство Прігожина як остання фаза путінізму. росія – мафіозна держава з видовищним насильством замість політики – Едвард Лукас
Політика
Вбивство Прігожина як остання фаза путінізму. росія – мафіозна держава з видовищним насильством замість політики – Едвард Лукас
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 09:49
Трамп залишається фаворитом росії. Але є і дублер – республіканець Рамасвамі – Джулія Девіс
Політика
Трамп залишається фаворитом росії. Але є і дублер – республіканець Рамасвамі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 16:30
Україна досягає успіхів на фронті. Але генерал Марк Міллі та адмірал Тоні Радакін мають припинити спроби привласнити їх – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна досягає успіхів на фронті. Але генерал Марк Міллі та адмірал Тоні Радакін мають припинити спроби привласнити їх – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 12:37
Бойові дії тривають. На півдні України гаряче – Том Купер
Cуспільство
Бойові дії тривають. На півдні України гаряче – Том Купер
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 04:08
Клуб БРІКС залучає нових членів у прагненні змінити світовий порядок. Чи варто хвилюватися?
Політика
Клуб БРІКС залучає нових членів у прагненні змінити світовий порядок. Чи варто хвилюватися?
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 15:31
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Політика
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 12:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється