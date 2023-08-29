На польсько-білоруському кордоні стались сутички

Група нелегальних мігрантів скоїла напад на польських прикордонників на кордоні з білоруссю.

На місце події було направлено водомети.

Про це повідомила прес-служба Прикордонної варти Польщі, передає Інтерфакс.

"Вчора, 28 серпня, на ділянці прикордонної застави Дубіче-Церкевне агресивна група з 60 іноземців із білоруської території закидала камінням служби польських прикордонників", - заявили польські прикордонни.

Вони додали, що на місце події було направлено спеціальний автомобіль Tajfun, оснащений водометами. Після прибуття машини група відійшла в білорусь, водомети не застосовували.

Tajfun це сучасний спеціалізований поліцейськй автомобілем з підвищеною стійкістю до ударів тупими та гострими предметами, а також до відкритого вогню, оснащений двома водометами, адаптованими для поліцейських завдань.