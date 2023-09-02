На кордоні Вірменії та Азербайджану знову сутички: є загиблі військові

Через стрілянину поблизу спільного кордону Вірменії та Азейбарджану на північний захід від Нагірного Карабаху, загинуло троє військових.

Про це повідомляє Радіо Сводоба.

В Міноборони Вірменії заявили, ще один військовий отримав важке вогнепальне поранення і перебуває у важкому стані.

За даними міністерства, позиції Вірменії були обстріляні поблизу населених пунктів Сотк і Норабак, за 8 км від кордону.

Азербайджанська сторона заявила, що вірменські сили в цьому районі вели вогонь по азербайджанських позиціях.

Крім того, безпілотниками були атаковані військовослужбовці в районі Кельбакар. Поранено 3-ьох солдат.

Також Вірменія стягує в цей район додаткові війська.