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На кордоні Вірменії та Азербайджану знову сутички: є загиблі військові

02 вересня 2023, 09:09
На кордоні Вірменії та Азербайджану знову сутички: є загиблі військові
Фото: Укрінформ
Через стрілянину поблизу спільного кордону Вірменії та Азейбарджану на північний захід від Нагірного Карабаху, загинуло троє військових.

Про це повідомляє Радіо Сводоба.

В Міноборони Вірменії заявили, ще один військовий отримав важке вогнепальне поранення і перебуває у важкому стані.

За даними міністерства, позиції Вірменії були обстріляні поблизу населених пунктів Сотк і Норабак, за 8 км від кордону.

Азербайджанська сторона заявила, що вірменські сили в цьому районі вели вогонь по азербайджанських позиціях. 

Крім того, безпілотниками були атаковані військовослужбовці в районі Кельбакар. Поранено 3-ьох солдат. 

Також Вірменія стягує в цей район додаткові війська.

Нагадаємо, що востаннє ескалація між країнами сталась в травні.
кордонВірменіясутичкиАзербайджан

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