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На кордоні з Польщею ПП "Нижанковичі-Мальховіце" тимчасово припиняє роботу

30 вересня 2024, 09:36
На кордоні з Польщею ПП
Фото: Getty Images
Будівництво майбутнього пункту пропуску “Нижанковичі-Мальховіце” планують завершити цьогоріч.

Прикордонники закликали обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"За інформацією від польської сторони, здійснення прикордонно-митного оформлення припиняється з 00 годин 00 хвилин 30 вересня 2024 року. За попередньою інформацією, будівництво майбутнього пункту пропуску “Нижанковичі-Мальховіце” планують завершити цьогоріч", – йдеться в заяві.

Здійснення прикордонно-митного оформлення припиняється з 00:00 30 вересня. Це необхідно для того, щоб завершити будівництво пункту пропуску, повідомляє Прикордонна служба.

В управлінні Держприкордонслужби України додали, що "Нижанковичі-Мальховіце" – місце тимчасової прикордонної інфраструктури для пропуску вантажних транспортних засобів з допустимою вагою понад 7.5 тонн без вантажу. 

"Пункт пропуску передбачатиме смуги руху для легкових автомобілів, автобусів та вантажних транспортних засобів з вагою до 3,5 тонн. Пункт пропуску «Нижанковичі-Мальховіце» передбачає спільний контроль українських і польських прикордонників і митників", – підсумували у відомстві. 

Незодавно також стало відомо, що Євросоюз змінює правила в'їзду/виїзду до Шенгенської зони.

 

ПольщакордонНижанковичі-Мальховіце

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