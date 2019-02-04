На кордоні з Румунію будують огорожу. Закарпатці перекрили дорогу
Зазначається, що у зв’язку з настанням сприятливих погодних умов та збільшенням кількості спроб правопорушників незаконно перетнути кордон, охоронці кордону відновили роботи з інженерно-технічного облаштування кордону, зокрема з Румунією. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Проте, у вівторок, 2 квітня, як тільки прикордонники розпочали роботи на ділянці відділу прикордонної служби "Ділове", прибуло близько 40 молодиків з вимогою зупинити встановлення огорожі.
Фото:ДПСУ
"Чоловіки, більшість з яких є місцевими жителями, вже потрапляли в поле зору прикордонників за порушення українського законодавства. Молодики намагалися усіляко заважати правоохоронцям та провокувати їх. Також до місця встановлення огорожі прибув сільський голова н.п. Ділове", - йдеться у повідомленні.
Фото:ДПСУ
За даними прикордонників, наразі роботи з будівництва огорожі продовжуються.
Разом з тим повідомляється, що місцеві мешканці, демонструючи не погодження з представниками Держприкордонслужби також перекрили автомобільну дорогу сполученням "Рахів – Мукачеве".
На місце події викликали поліцію.
Нагаадаємо, що у Чернівецькій області прикордонники зі стріляниною припинили спробу контрабанди до Румунії 9,5 тисяч пачок сигарет.
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