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На кордоні з Румунію будують огорожу. Закарпатці перекрили дорогу

"Чоловіки, більшість з яких є місцевими жителями, вже потрапляли в поле зору прикордонників за порушення українського законодавства"
Прикордонники Мукачівського загону на ділянці відділу прикордонної служби "Ділове" почали встановлювати загороджувальний паркан на лінії державного кордону з Румунією, проте мешканці Закарпаття вимагають цього не робити і влаштовують провокації.
На кордоні з Румунію будують огорожу. Закарпатці перекрили дорогу Фото: Держприкордонслужба України

Зазначається, що у зв’язку з настанням сприятливих погодних умов та збільшенням  кількості спроб правопорушників незаконно перетнути кордон, охоронці кордону відновили роботи з інженерно-технічного облаштування кордону, зокрема з Румунією. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.  

Проте, у вівторок, 2 квітня,  як тільки прикордонники розпочали роботи на ділянці відділу прикордонної служби "Ділове", прибуло близько 40 молодиків з вимогою зупинити встановлення огорожі.


Фото:ДПСУ

"Чоловіки, більшість з яких є місцевими жителями, вже потрапляли в поле зору прикордонників за порушення українського законодавства. Молодики намагалися усіляко заважати правоохоронцям та провокувати їх. Також до місця встановлення огорожі прибув сільський голова н.п. Ділове", - йдеться у повідомленні.


Фото:ДПСУ

За даними прикордонників, наразі роботи з будівництва огорожі продовжуються.

Разом з тим повідомляється, що місцеві мешканці, демонструючи не погодження з представниками Держприкордонслужби також перекрили автомобільну дорогу сполученням "Рахів – Мукачеве".

На місце події викликали поліцію.

Нагаадаємо, що у Чернівецькій області прикордонники зі стріляниною припинили спробу контрабанди до Румунії 9,5 тисяч пачок сигарет.

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02 04 2019 16:33
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