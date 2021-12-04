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На Корсиці знайшли пізньоримські поховання в амфорах

У цьому некрополі знайшли кілька "черепичних" поховань, в яких на небіжчиків клали перероблену обрізну черепицю й стикові покриття
Специфічний пізньоримський некрополь виявили археологи поблизу церкви в Л’Іль-Русс на західному узбережжі французького острова Корсика.
На Корсиці знайшли пізньоримські поховання в амфорах Фото: The History Blog
Більшість із 40 могил, виявлених у склепі, являють собою незвичайні поховання в амфорах-трунах, про це йдеться на порталі The History Blog, повідомляє "Укрінформ".
 

Фото: The History Blog
 
Також у цьому некрополі знайшли кілька "черепичних" поховань, в яких на небіжчиків клали перероблену обрізну черепицю й стикові покриття.
 

Фото: The History Blog
 
Некрополь відкрили безпосередньо поблизу Церкви Непорочного Зачаття, побудованої в 1893 р.
 
Свідоцтва з некрополя показують, що римське місто все ще мало міцні торговельні зв’язки з Північною Африкою. Амфори з поховань в основному робили в Карфагені, який на той час уже був римською провінцією, вони були основним джерелом імпорту вина та оливкової олії на Корсику в IV столітті н.е.
 
Похоронного інвентарю або похоронних приношень вчені не виявили. Могили орієнтовані із заходу на схід, голови на західну сторону, ступні на схід.
 
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12 04 2021 11:07
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