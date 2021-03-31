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В Аргентині знайшли кістки динозавра, який жив 80 мільйонів років тому

Кістки були знайдені в формації Баджо-де-ла-Карпа
Палеонтологи з аргентинського Національного університету у місті Сан Луіс виявили кістки динозавра Llukalkan aliocranianus, який жив близько 80 мільйонів років тому.
В Аргентині знайшли кістки динозавра, який жив 80 мільйонів років тому Фото: sky.com

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Повідомляється, що динозаври Llukalkan aliocranianus були схожі на тиранозаврів, які на той час були розповсюджені у Північній півкулі. Довжина Llukalkan aliocranianus могла становити до п’яти метрів. За даними палеонтологів, тварини мали гострі зуби та величезні кігті. Окрім цього, вчені припускають, що ці динозаври мали гострий слух, як нині у крокодилів.

Видання зазначає, що Llukalkan мовою індіанців Мапуче означає "той, що викликає страх", а aliocranianus перекладається з латинської як "інший череп".

Як повідомляв Укрінформ, на початку березня палеонтологи з Національної ради з науково-технічних досліджень Аргентини знайшли рештки титанозавра, яким 140 мільйонів років.

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31 03 2021 17:36
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