В Аргентині викрили російських шпигунів під прикриттям, їх організував ще Прігожин

кремль намагався впливати на громадськість країни через кампанії дезінформації.

В Аргентині затримали групу шпигунів з рф, які проводили розвідувальні операції і здійснювали дезінформаційною діяльністю.

Про це повідомляє La Derecha Diario.

Аргетинська розвідка викрила іноземну операцію, яку проводила група громадян рф у співпраці з аргентинцями, вони пов’язані з геополітичними інтересами кремля і займалися дезінформаційною діяльністю та маніпуляціями громадською думкою.

Учасники групи створювали та поширювали контент у соцмережах, намагалися впливати на роботу місцевих громадських організацій, фондів та неурядових структур.

Спецслужби повідомляють, що до цієї схеми був причетний росіянин Лев Андріашвілі, що живе в Аргентині, а також його дружина громадянка рф Ірина Яковенко.

Усі вони отримували гроші з москви, фінансували мережу та встановлювали контакти із місцевими активістами.

Слідчі кажуть, що Андріашвілі та Яковенко були причетні до організації La Compañía, що пов’язана з покійним ватажком ПВК Вагнер Євгеном Прігожиним та з так званим "проектом Лахта", відомим своїми глобальними дезінформаційними кампаніями. Метою La Compañía було сформувати групу осіб, відданих інтересам рф.

Нагадаємо, що влітку минулого року літак Прігожина збила російська ППО.