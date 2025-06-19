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В Аргентині викрили російських шпигунів під прикриттям, їх організував ще Прігожин

19 червня 2025, 12:31
В Аргентині викрили російських шпигунів під прикриттям, їх організував ще Прігожин
Papagayonews
кремль намагався впливати на громадськість країни через кампанії дезінформації.

В Аргентині затримали групу шпигунів з рф, які проводили розвідувальні операції і здійснювали дезінформаційною діяльністю. 

Про це повідомляє La Derecha Diario.

Аргетинська розвідка викрила іноземну операцію, яку проводила група громадян рф у співпраці з аргентинцями, вони пов’язані з геополітичними інтересами кремля і займалися дезінформаційною діяльністю та маніпуляціями громадською думкою.

Учасники групи створювали та поширювали контент у соцмережах, намагалися впливати на роботу місцевих громадських організацій, фондів та неурядових структур. 

Спецслужби повідомляють, що  до цієї схеми був причетний росіянин Лев Андріашвілі, що живе в Аргентині, а також його дружина громадянка рф Ірина Яковенко. 

Усі вони отримували гроші з москви, фінансували мережу та встановлювали контакти із місцевими активістами.

Слідчі кажуть, що Андріашвілі та Яковенко були причетні до організації La Compañía, що пов’язана з покійним ватажком ПВК Вагнер Євгеном Прігожиним та з так званим "проектом Лахта", відомим своїми глобальними дезінформаційними кампаніями. Метою La Compañía було сформувати групу осіб, відданих інтересам рф.

Нагадаємо, що влітку минулого року літак Прігожина збила російська ППО

 
АргентинашпигуниРосія

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