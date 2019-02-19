На курорті у Швейцарії зійшла лавина, шукають дюжину людей

Два вертольоти і численні рятувальні команди шукають зниклих

На гірськолижному курорті Кран-Монтана у Швейцарії зійшла лавина, яка могла поховати до 12 лижників.

Поліція кантону Вале підтвердила, що лавина зійшла о 14.15. За інформацією оператора гірськолижного підйомника, лавина зійшла по гірськолижному схилу Кандагар, повідомило швейцарське видання Blick.

За даними місцевої влади, під снігом опинилися від 10 до 12 людей, однак точна кількість не підтверджена. Один із рятувальників заявив, що кількість жертв може складати "від 15 до 0".

Два вертольоти і численні рятувальні команди шукають зниклих. Рятувальну операцію підтримують військові.