На Київщині чиновника Держгеокадастру затримали на хабарі в $10,5 тис
Посадовець вимагав від представника приватного підприємця 10,5 тисяч доларів США за підготовку і затвердження висновку державної експертизи землевпорядної документації. За цю суму він також обіцяв оформити висновок про погодження проекту землеустрою і присвоєння кадастрових номерів земельній ділянці в межах Кодаківської сільської ради Васильківського району Київської області для ведення рибного господарства, повідомляє Служба безпеки України.
Співробітники СБУ задокументували отримання посадовцем першої частини неправомірної вигоди – п’яти тисяч доларів США.
Під час отримання другого "траншу" в розмірі 5,5 тисяч американських доларів зловмисника затримали у середмісті одного з районних центрів Київської області.
Дії чиновника кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - "одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням".
Ухвалою Печерського райсуду Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонено від займаної посади, повідомляє Генеральна прокуратура України.
Нагадаємо, що за останні два роки правоохоронці затримали на корупційних діяннях майже 5,5 тисяч осіб.
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