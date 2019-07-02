На Київщині чиновника Держгеокадастру затримали на хабарі в $10,5 тис

На отриманні хабара у розмірі десять з половиною тисяч доларів США викрили заступника начальника відділу головного управління Держгеокадастру одного з районів Київської області.

Посадовець вимагав від представника приватного підприємця 10,5 тисяч доларів США за підготовку і затвердження висновку державної експертизи землевпорядної документації. За цю суму він також обіцяв оформити висновок про погодження проекту землеустрою і присвоєння кадастрових номерів земельній ділянці в межах Кодаківської сільської ради Васильківського району Київської області для ведення рибного господарства, повідомляє Служба безпеки України.

Співробітники СБУ задокументували отримання посадовцем першої частини неправомірної вигоди – п’яти тисяч доларів США.

Під час отримання другого "траншу" в розмірі 5,5 тисяч американських доларів зловмисника затримали у середмісті одного з районних центрів Київської області.

Дії чиновника кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - "одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням".

Ухвалою Печерського райсуду Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонено від займаної посади, повідомляє Генеральна прокуратура України.

Нагадаємо, що за останні два роки правоохоронці затримали на корупційних діяннях майже 5,5 тисяч осіб.