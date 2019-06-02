За два роки вироки отримали понад 2700 корупціонерів, - ГПУ
Про це заявив під час засідання Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє "Укрінформ".
"Разом із СБУ, Нацполіцією, ДБР і Державною фіскальною службою ми за останні два роки затримали на корупційних діяннях 5471 особу. З них 2765 осіб засуджено, вирок щодо них вступив в законну силу", - зазначив Луценко.
Він додав, що за рішеннями суду про конфіскацію в ході розгляду кримінальних проваджень "за ці два роки повернуто 44 мільярди гривень".
"У розрізі відомств за минулий рік до відповідальності за корупцію було притягнуто 612 працівників Нацполіції, 224 працівників держадміністрацій, 177 - Державної митної служби, 159 - Державної фіскальної служби, 158 - ЗСУ, 126 прикордонників, 100 працівників Державної пенітенціарної служби, 61 працівник органів прокуратури, 23 - Служби безпеки України", - додав Луценко.
Він також уточнив, що в ході "очищення ГПУ" було звільнено після дисциплінарних стягнень 150 корумпованих прокурорів.
Нагадаємо, що Національне агентство з питань протидії корупції відкрило Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
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