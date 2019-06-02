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НАЗК відкрило реєстр українських корупціонерів

Пошук у реєстрі безкоштовно доступний за ЕЦП
Національне агентство з питань протидії корупції відкрило Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
НАЗК відкрило реєстр українських корупціонерів Фото: nazk.gov.ua

Реєстр містить інформацію про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення, повідомляє прес-служба відомства.

Зареєстрований користувач може отримати довідку про себе на основі персональних даних, зазначених у його ЕЦП.

Інформація, доступна в Реєстрі:

1) про фізичну особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення;

2) про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру.
Реєстр безкоштовний, зручний у використанні і доступний цілодобово.

У Реєстрі передбачена функція самостійного безкоштовного отримання довідки юридичними особами - учасниками публічних закупівель.

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06 02 2019 13:59
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