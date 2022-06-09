На Київщині горять три торфовища

Ліквідація пожеж триває поблизу сіл Соснівка і Катюжанка Вишгородського району та поблизу села Забуччя Бучанського району

Рятувальники наразі продовжують ліквідацію пожеж на торфовищах у трьох місцях у Київської області.

Про це інформує прес-служба ДСНС Київської області.

“Рятувальники Київщини тримають ситуацію із торф'яними пожежами під контролем. Так, станом на 12:00, триває ліквідація: поблизу с.Соснівка і с. Катюжанка Вишгородського району, поблизу с. Забуччя Бучанського району”, - йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликали громадян при виявленні нових осередків загоряння торфовищ негайно повідомляти про це у Службу порятунку за номером 101.