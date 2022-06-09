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На Київщині горять три торфовища

Ольга
Матарикіна
Ліквідація пожеж триває поблизу сіл Соснівка і Катюжанка Вишгородського району та поблизу села Забуччя Бучанського району
На Київщині горять три торфовища Фото: poltava.dsns.gov.ua
Рятувальники наразі продовжують ліквідацію пожеж на торфовищах у трьох місцях у Київської області. 
 
Про це інформує прес-служба ДСНС Київської області.
 
“Рятувальники Київщини тримають ситуацію із торф'яними пожежами під контролем. Так, станом на 12:00, триває ліквідація: поблизу с.Соснівка і с. Катюжанка Вишгородського району, поблизу с. Забуччя Бучанського району”, - йдеться у повідомленні.
 
Рятувальники закликали громадян при виявленні нових осередків загоряння торфовищ негайно повідомляти про це у Службу порятунку за номером 101.
 
Раніше повідомлялося, що Через торфʼяні пожежі, Київ став лідером серед міст світу з найбруднішим повітрям.
 
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06 09 2022 14:30
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