НОВИНИЛіквідація пожеж триває поблизу сіл Соснівка і Катюжанка Вишгородського району та поблизу села Забуччя Бучанського районуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині горять три торфовища
Фото: poltava.dsns.gov.ua
Рятувальники наразі продовжують ліквідацію пожеж на торфовищах у трьох місцях у Київської області.
Про це інформує прес-служба ДСНС Київської області.
“Рятувальники Київщини тримають ситуацію із торф'яними пожежами під контролем. Так, станом на 12:00, триває ліквідація: поблизу с.Соснівка і с. Катюжанка Вишгородського району, поблизу с. Забуччя Бучанського району”, - йдеться у повідомленні.
Рятувальники закликали громадян при виявленні нових осередків загоряння торфовищ негайно повідомляти про це у Службу порятунку за номером 101.
Раніше повідомлялося, що Через торфʼяні пожежі, Київ став лідером серед міст світу з найбруднішим повітрям.
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06 09 2022 14:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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