На Київщині побили адвоката, - ВІДЕО

Правоохоронці поки що нікого не затримали - встановлюють осіб

У Білій Церкві, що на Київщині, 20 травня побили адвоката Олексія Несвітайла - він у лікарні. Поліція відкрила кримінальну справу, поки що нікого не затримали.

Близько 13 години кілька чоловіків побили адвоката - у нього зламана щелепа, вибиті зуби та чисельні тілесні ушкодження. Про побиття адвоката повідомив Комітет захисту прав адвокатів Ради адвокатів Київської області, зазначає "Громадське".

У комітеті "Громадському" зазначили, що нині Несвітайло в лікарні.

Речник поліції Київської області Микола Жукович розповів, що правоохоронці поки що нікого не затримали - встановлюють осіб.

Також відкрили кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу: 398 ("Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи"), 399 "Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи"), 400 ("Посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги").

Стаття 400 КК вказує на те, що справу пов'язують саме з професійною діяльністю Несвітайла.

Безпосередньо у Комітеті захисту прав адвокатів, побиття пов'язують з кримінальною справою щодо власності, з якою Несвітайло працював.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок стрілянини увечері 5 травня дістав вогнепальне поранення кореспондент незалежного видання "Настоящее время" Володимир Рунець.