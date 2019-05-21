На Київщині побили адвоката, - ВІДЕО
Близько 13 години кілька чоловіків побили адвоката - у нього зламана щелепа, вибиті зуби та чисельні тілесні ушкодження. Про побиття адвоката повідомив Комітет захисту прав адвокатів Ради адвокатів Київської області, зазначає "Громадське".
У комітеті "Громадському" зазначили, що нині Несвітайло в лікарні.
Речник поліції Київської області Микола Жукович розповів, що правоохоронці поки що нікого не затримали - встановлюють осіб.
Також відкрили кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу: 398 ("Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи"), 399 "Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи"), 400 ("Посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги").
Стаття 400 КК вказує на те, що справу пов'язують саме з професійною діяльністю Несвітайла.
Безпосередньо у Комітеті захисту прав адвокатів, побиття пов'язують з кримінальною справою щодо власності, з якою Несвітайло працював.
Нагадаємо, що у Києві внаслідок стрілянини увечері 5 травня дістав вогнепальне поранення кореспондент незалежного видання "Настоящее время" Володимир Рунець.
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