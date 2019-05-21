Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Київщині побили адвоката, - ВІДЕО

Правоохоронці поки що нікого не затримали - встановлюють осіб
У Білій Церкві, що на Київщині, 20 травня побили адвоката Олексія Несвітайла - він у лікарні. Поліція відкрила кримінальну справу, поки що нікого не затримали.
На Київщині побили адвоката, - ВІДЕО Фото: mvs.gov.ua

Близько 13 години кілька чоловіків побили адвоката - у нього зламана щелепа, вибиті зуби та чисельні тілесні ушкодження. Про побиття адвоката повідомив Комітет захисту прав адвокатів Ради адвокатів Київської області, зазначає "Громадське".

У комітеті "Громадському" зазначили, що нині Несвітайло в лікарні.

Речник поліції Київської області Микола Жукович розповів, що правоохоронці поки що нікого не затримали - встановлюють осіб.

Також відкрили кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу: 398 ("Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи"), 399 "Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи"), 400 ("Посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги").

Стаття 400 КК вказує на те, що справу пов'язують саме з професійною діяльністю Несвітайла.

Безпосередньо у Комітеті захисту прав адвокатів, побиття пов'язують з кримінальною справою щодо власності, з якою Несвітайло працював.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок стрілянини увечері 5 травня дістав вогнепальне поранення кореспондент незалежного видання "Настоящее время" Володимир Рунець.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 05 2019 16:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.