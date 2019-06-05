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У Києві стріляли у журналіста видання "Настоящее время": він у лікарні

Підозрюваний у нападі - колишній хлопець знайомої журналіста
У Києві унаслідок стрілянини увечері 5 травня дістав вогнепальне поранення кореспондент незалежного видання "Настоящее время" Володимир Рунець.
У Києві стріляли у журналіста видання "Настоящее время": він у лікарні Фото:Facebook

Як повідомляється на сайті видання, ветеран військових дій на Донбасі вистрілив в ногу кореспондента - журналіста відвезли в лікарню і прооперували. Зараз його здоров'ю нічого не загрожує, але відомо, що він чекає ще дві операції.

За даними видання, підозрюваний у нападі - колишній хлопець знайомої журналіста, 45-річний доброволець української армії Володимир Регеша.

За словами Рунця, чоловік був винен дівчині велику суму грошей і регулярно їй погрожував. Увечері 5 травня він приїхав в паб, де сидів журналіст, дівчина і кілька інших знайомих.

"У цей момент колишній подзвонив, запитав, де вона, і сказав, що зараз привезе гроші. Замість грошей привіз зброю, дістав пістолет, стріляв у повітря і погрожував її вбити. Пістолет заклинило, тоді він дістав з багажника рушницю і почав стріляти у всіх гостей кафе", - розповів журналіст.

Під час конфлікту Рунець спробував умовити чоловіка прибрати зброю, але той вистрілив йому в ногу - він отримав поранення стопи. Незабаром після стрілянини чоловік зник на автомобілі, але пізніше сам пішов до поліції.

За даними правоохоронців, проти чоловіка порушили кримінальну справу за статтею про "хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї". За скоєне йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Черкасах жорстоко побили відомого місцевого журналіста Вадима Комарова.

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06 05 2019 17:19
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