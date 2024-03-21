росія вислала кореспондента іспанського видання El Mundo

З росії вислали Хав’єра Коласа, кореспондента видання El Mundo, через відмову кремля продовжити його репортерську візу - важливий документ для підготовки репортажів з країни.

Про це повідомляє іспанське видання El Mundo.

Протягом двох місяців тиск кремля на іноземних журналістів посилювався, російська поліція відвідувала їхні оселі.

Після виборів уряд рф вирішив не продовжувати візу представнику EL MUNDO, який змушений залишити країну протягом доби.

У вівторок ввечері Колас отримав коротке пояснення від чиновника, який наказав йому залишити територію росії протягом 24 годин.

Раніше Колас отримував попередження з вимогами припинити висвітлювати нещодавні демонстрації жінок російських військових, які є однією з небагатьох видимих ​​ознак невдоволення війною в росії.

"Я ні про що не шкодую. Я просто виконав свою роботу: Я розповідав, що відбувається, я говорив з людьми, які через це страждають, і я пояснював, хто відповідальний за те, що відбувається", - написав журналіст.

12 років тому в росії з’явився закон про "іноземних агентів", який дозволив визнавати "іноагентами" некомерційні організації, які отримують фінансування з-за кордону та займаються політичною діяльністю.