На Київщині затримано "злодія в законі" з Росії, якого розшукує Інтерпол
"Правоохоронці встановили, що цей громадянин є "злодієм у законі" і перебуває в міжнародному розшуку з метою арешту і подальшої його екстрадиції до Королівства Іспанія за вчинення злочинів, передбачених ст. 515, ст. 517 (незаконне злочинне об'єднання), ст. 301 , ст. 302 (відмивання грошей), ст. 392, ст. 390 (фальсифікація в комерційному чи в офіційному документі), ст. 305 (проти державного казначейства) Кримінального кодексу Королівства Іспанії", - повідомляє Інтерфакс-Україна.
Підставою для затримання є Міжнародний ордер на арешт і Європейський ордер на затримання та доставку зловмисника.
Наразі чоловіка доставлено до Бориспільського відділу поліції, де на нього складено протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, на 72 години для подальшого тримання в ізоляторі тимчасового тримання до ухвалення рішення судом.
Нагадаємо, що раніше у Києві із супермаркету у торговому центрі «Район» чоловік намагався викрасти десятки іграшок "Кіндер-сюрприз", сума яких перевищила 7 тисяч гривень.
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