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На Київщині затримано "злодія в законі" з Росії, якого розшукує Інтерпол

Наразі чоловіка доставлено до Бориспільського відділу поліції, де на нього складено протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення.
Співробітники Національної поліції України в Київській області в рамках операції "Мігрант" виявили і затримали 48-річного громадянина Російської Федерації, який перебував у міжнародному розшуку.
На Київщині затримано "злодія в законі" з Росії, якого розшукує Інтерпол Фото:kbp.kiev.ua

"Правоохоронці встановили, що цей громадянин є "злодієм у законі" і перебуває в міжнародному розшуку з метою арешту і подальшої його екстрадиції до Королівства Іспанія за вчинення злочинів, передбачених ст. 515, ст. 517 (незаконне злочинне об'єднання), ст. 301 , ст. 302 (відмивання грошей), ст. 392, ст. 390 (фальсифікація в комерційному чи в офіційному документі), ст. 305 (проти державного казначейства) Кримінального кодексу Королівства Іспанії", - повідомляє Інтерфакс-Україна.

Підставою для затримання є Міжнародний ордер на арешт і Європейський ордер на затримання та доставку зловмисника.

Наразі чоловіка доставлено до Бориспільського відділу поліції, де на нього складено протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, на 72 години для подальшого тримання в ізоляторі тимчасового тримання до ухвалення рішення судом.

Нагадаємо, що раніше у Києві із супермаркету у торговому центрі «Район» чоловік намагався викрасти десятки іграшок "Кіндер-сюрприз", сума яких перевищила 7 тисяч гривень.

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03 05 2019 20:21
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