На ЛЕП, що веде з ЗАЕС до Криму, почали падати опори

По трасі, яка йде на Чаплинку (біля Нової Кам’янки) впав високовольтний стовб

У Херсонській області почали падати опори високовольтної лінії електропередач, яка ведуть від Запорізької атомної електростанції в окупований Крим.

Про це повідомляє Главком з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"По трасі, яка йде на Чаплинку (біля Нової Кам’янки) впав високовольтний стовб", – йдеться в повідомленні.

Про причини інциденту не повідомляється.

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати.

росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (через Крим) та відключення її від української.

Як раніше повідомляв iPress, країни "Великої сімки" вимагають від росії негайно повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС та іншими ядерними обʼєктами на українській території.