CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа КПВВ "Гнутове" прикордонники та працівники Служби безпеки затримали мешканця Маріуполя, який намагався провезти з окупованої території вибухівку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На лінії зіткнення затримали мешканця Маріуполя із тротиловими шашками
Співробітники СБУ виявили в спинці заднього сидіння дві тротилові шашки вагою 400 грамів
Фото:Facebook
Як повідомили в прес-службі штабу операції Об’єднаних сил, 62-річний житель Маріуполя 3 лютого на власному авто виїхав до окупованого Новоазовська, а по обіді повертався назад.
Під час перевірки транспортного засобу прикордонники та співробітники СБУ виявили в спинці заднього сидіння дві тротилові шашки вагою 400 грамів.
"Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Водія та автомобіль затримано. З якою метою громадянин перевозив вибухівку з'ясовують правоохоронці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 3 лютого, окупанти п'ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
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03 02 2019 23:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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