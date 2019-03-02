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На лінії зіткнення затримали мешканця Маріуполя із тротиловими шашками

Співробітники СБУ виявили в спинці заднього сидіння дві тротилові шашки вагою 400 грамів
На КПВВ "Гнутове" прикордонники та працівники Служби безпеки затримали мешканця Маріуполя, який намагався провезти з окупованої території вибухівку.
На лінії зіткнення затримали мешканця Маріуполя із тротиловими шашками Фото:Facebook

Як повідомили в прес-службі штабу операції Об’єднаних сил, 62-річний житель Маріуполя 3 лютого на власному авто виїхав до окупованого Новоазовська, а по обіді повертався назад.

Під час перевірки транспортного засобу прикордонники та співробітники СБУ виявили в спинці заднього сидіння дві тротилові шашки вагою 400 грамів.

"Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Водія та автомобіль затримано. З якою метою громадянин перевозив вибухівку з'ясовують правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 лютого, окупанти п'ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

 
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03 02 2019 23:30
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