На лінії зіткнення затримали мешканця Маріуполя із тротиловими шашками

Співробітники СБУ виявили в спинці заднього сидіння дві тротилові шашки вагою 400 грамів

На КПВВ "Гнутове" прикордонники та працівники Служби безпеки затримали мешканця Маріуполя, який намагався провезти з окупованої території вибухівку.

Як повідомили в прес-службі штабу операції Об’єднаних сил, 62-річний житель Маріуполя 3 лютого на власному авто виїхав до окупованого Новоазовська, а по обіді повертався назад.

Під час перевірки транспортного засобу прикордонники та співробітники СБУ виявили в спинці заднього сидіння дві тротилові шашки вагою 400 грамів.

"Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Водія та автомобіль затримано. З якою метою громадянин перевозив вибухівку з'ясовують правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 лютого, окупанти п'ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.