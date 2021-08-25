CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМобільний телефон пасажира літака авіакомпанії Alaska Airlines загорівся після того, як літак приземлився на міжнародному летовищі Сіетл-Такома.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На літаку американської авіакомпанії спалахнув телефон пасажира
Телефон пасажира "перегрівся та почав іскрити" після того, як рейсовий літак з Нового Орлеана приземлився на летовищі
Фото: Google
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.
Представник авіакомпанії Alaska Airlines Рей Лейн заявив, що телефон пасажира "перегрівся та почав іскрити" після того, як рейсовий літак з Нового Орлеана приземлився на летовищі близько 20:30 та чекав на початок висадки пасажирів.
Лейн повідомив, що члени екіпажу літака застосували аварійні сходи через "туман" всередині салону, щоб пасажири змогли вийти з салону.129 пасажирів літака були доправлені автобусом до терміналу летовища, двоє з них звернулися по допомогу до лікарів унаслідок інциденту, додав Лейн.
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25 08 2021 17:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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