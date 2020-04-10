На Луганщині локалізували майже всі осередки пожежі

Зранку 4 жовтня у Луганській області продовжують гасити 6 основних осередків пожеж, 5 із них вже локалізували. За попередніми оцінками, вогонь пройшов уже понад 20 тисяч гектарів.

Гасінням пожеж займаються близько 2,5 тисяч людей. Залучені понад 210 одиниць техніки, зокрема 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти Мі-8. Повідомляє "Громадське" з поиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Увечері 3 жовтня вдалося загасити пожежу очерету та сухої рослинності поблизу населених пунктів Піщане, Нижньотепле та Артема Станично-Луганського району.

Що відомо про пожежі на Луганщині?

Масштабні пожежі виникли на Луганщині 30 вересня: загорілася суха трава та лісова підстилка. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється. Унаслідок пожеж загинули 11 людей. Жителів найближчих до осередків вогню населених пунктів евакуювали в Сєвєродонецьк і розмістили у спортзалах шкіл.

Причини загоряння наразі невідомі. У штабі операції Об'єднаних сил заявили, що пожежі спричинили збройні провокації бойовиків. Поліція вже відкрила низку кримінальних проваджень за фактами пожеж.

Слідство перевіряє усі версії виникнення пожеж. Основні з них: обстріли бойовиків з непідконтрольної урядові території Луганської області, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

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