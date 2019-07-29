Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На Луганській ТЕС закінчилося вугілля, станція перейшла на газ

До ТЕС немає залізничних під'їздів з контрольованої території
Луганська теплова електростанція з 29 липня перейшла на спалювання газу у зв'язку з відсутністю вугілля.
На Луганській ТЕС закінчилося вугілля, станція перейшла на газ Фото: atn.ua

"Сьогодні о 9:00 Луганську ТЕС перевели зі споживання вугілля на газ. Усе пройшло в штатному режимі, перебоїв не було. Споживачі різниці не відчули. Все під контролем, причин для занепокоєння немає", - сказав голова області Віталій Комарницький, повідомляє прес-служба Луганської обласної адміністрації.

Перехід на газ пов'язаний із російськими санкціями, що обмежують поставки вугілля в Україну.

Нагадаємо, що восени 2018 року Луганська ТЕС майже тиждень працювала на газу через припинення поставок вугілля з Росії.

Станція, яка входить у ДТЕК Рината Ахметова, може отримувати вугілля тільки з території Росії, оскільки залізничних під'їздів до Луганської ТЕС на контрольованій українською владою території немає.

З квітня 2017 року поставки вугілля здійснюються з активу ДТЕК у Росії - шахтоуправління "Обухівська".

Луганська ТЕС забезпечує понад 90% від потреби області в електроенергії.

Читайте також: Чи загрожує Україні енергетична криза?

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 07 2019 15:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.