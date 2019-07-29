На Луганській ТЕС закінчилося вугілля, станція перейшла на газ

До ТЕС немає залізничних під'їздів з контрольованої території

Луганська теплова електростанція з 29 липня перейшла на спалювання газу у зв'язку з відсутністю вугілля.

"Сьогодні о 9:00 Луганську ТЕС перевели зі споживання вугілля на газ. Усе пройшло в штатному режимі, перебоїв не було. Споживачі різниці не відчули. Все під контролем, причин для занепокоєння немає", - сказав голова області Віталій Комарницький, повідомляє прес-служба Луганської обласної адміністрації.

Перехід на газ пов'язаний із російськими санкціями, що обмежують поставки вугілля в Україну.

Нагадаємо, що восени 2018 року Луганська ТЕС майже тиждень працювала на газу через припинення поставок вугілля з Росії.

Станція, яка входить у ДТЕК Рината Ахметова, може отримувати вугілля тільки з території Росії, оскільки залізничних під'їздів до Луганської ТЕС на контрольованій українською владою території немає.

З квітня 2017 року поставки вугілля здійснюються з активу ДТЕК у Росії - шахтоуправління "Обухівська".

Луганська ТЕС забезпечує понад 90% від потреби області в електроенергії.

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