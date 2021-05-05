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На Лукашенка поскаржилися до федеральної прокуратури Німеччини

Адвокати наголошують, що в Білорусі ні Лукашенкові, ні співробітникам його силових відомств не загрожують правові наслідки за надмірне застосування сили і катування затриманих громадян
Німецькі адвокати від імені десятьох білорусів звернулися до Федеральної прокуратури Німеччини із заявою про злочини самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.
На Лукашенка поскаржилися до федеральної прокуратури Німеччини Олександр Лукашенко. Фото: euroradio.fm

Четверо німецьких адвокатів звернулися до Федеральної прокуратури в Карлсруе в зв'язку із застосуванням насильства проти мирних жителів Білорусі на тлі мирних протестів,  що почалися після президентських виборів в серпні 2020 року, повідомляє "Європейська правда". Від імені потерпілих від катувань білорусів вони заявили в прокуратуру про злочини проти людяності, скоєні Лукашенком.

Адвокати наголошують, що в Білорусі ні Лукашенкові, ні співробітникам його силових відомств не загрожують правові наслідки за надмірне застосування сили і катування затриманих громадян. У зв'язку з цим вони закликали Німеччину провести незалежне розслідування таких злочинів. При цьому адвокати послалися на так звану універсальну юрисдикцію, яка передбачає можливість притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, заборонені міжнародним правом і вчинені в інших державах.

"Наші клієнти очікують, що Німеччина і у випадку Білорусі оголосить себе прихильницею захисту універсальних прав людини", - заявили юристи, що представляють інтереси десятьох жителів Білорусі.

За словами юристів, їхні клієнти поскаржилися на тілесні катування, тортури позбавленням їжі і сну, образи і приниження, внаслідок чого їхньому здоров'ю було завдано серйозної шкоди. Зокрема, вони повідомили про те, що їм доводилося протягом багатьох годин стояти на колінах із зв'язаними руками.

"В цілому дії влади можна назвати тільки звірячими", - зазначили адвокати.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко під час виступу на Всебілоруських народних зборах назвав дві умови свого відходу від влади. Головна умова: в країні мир, порядок, ніяких протестних дій, висловлювати думку в рамках закону

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05 05 2021 15:08
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