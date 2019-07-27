На Львівщині пасажирський поїзд зіткнувся з автомобілем, водій загинув Водій Opel, 22-річний житель району, загинув на місці події, а його пасажирку доставили до лікарні

На нерегульованому залізничному переїзді у селі Хлопчиці на Львівщині сталося зіткнення пасажирського поїзда Сянки — Львів з автомобілем Opel Vectra, внаслідок чого загинув водій легковика.

Фото: з вільних джерел

Водій Opel, 22-річний житель району, загинув на місці події, а його пасажирку доставили до лікарні, повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області. Нагадаємо, у Харківській області 20 липня внаслідок ДТП постраждало шестеро людей, зокрема двоє поліцейських у важкому стані.

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