CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа нерегульованому залізничному переїзді у селі Хлопчиці на Львівщині сталося зіткнення пасажирського поїзда Сянки — Львів з автомобілем Opel Vectra, внаслідок чого загинув водій легковика.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Львівщині пасажирський поїзд зіткнувся з автомобілем, водій загинув
Водій Opel, 22-річний житель району, загинув на місці події, а його пасажирку доставили до лікарні
Фото: з вільних джерел
Водій Opel, 22-річний житель району, загинув на місці події, а його пасажирку доставили до лікарні, повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.
Нагадаємо, у Харківській області 20 липня внаслідок ДТП постраждало шестеро людей, зокрема двоє поліцейських у важкому стані.
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