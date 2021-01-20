На Львівщині стався вибух у каплиці, одна людина постраждала - ДСНС

У м. Стрий Львівської області внаслідок вибуху сталася пожежа в дерев'яній каплиці священномученика Йосафата Коциловського Української греко-католицької церкви, повідомляє ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

"Як з'ясувалося після прибуття до місця виклику, в каплиці стався вибух, що спричинив пожежу. Унаслідок вибуху отримав опіки обличчя чоловік, 1958 року народження, - від госпіталізації відмовився. У результаті вибуху знищена дерев'яна стіна на площі 15 кв. м, дерев'яне перекриття на площі 20 кв. м, пошкоджена дерев'яна стіна на площі 20 кв. м, дах прибудови з газоблоків, критий бляхою, розміром 6х10 м на площі 60 кв. м", - йдеться в повідомленні в соцмережі Facebook, пише "Інтерфакс-Україна".

Унаслідок пожежі була пошкоджена дерев'яна стіна на площі 15 кв. м, дах на площі 15 кв. м, церковний інвентар на площі 40 кв. м.

Виклик служба порятунку 101 отримала о 7:13 20 січня. О 7:29 пожежу локалізовано, о 7:55 - ліквідовано.

До ліквідації пожежі було залучено три одиниці спецтехніки та 15 чоловік особового складу.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

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