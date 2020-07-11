На марші медиків у Мінську затримали понад 30 осіб

На "Марші медиків", який проходить у суботу у столиці Білорусі Мінську, вже затримали понад 30 осіб.

Як повідомляє "Укрінформ", про це інформує TUT.BY.

"Біля 1-ї міської лікарні в Мінську 7 листопада затримали медиків, які вийшли на акцію солідарності з колегами", - зазначається у повідомленні.

За даними позбавленого реєстрації в Білорусі правозахисного центру "Вясна", на акції було затримано 33 особи.

За даними Teлeгрaм-каналу Білі халати, силовики затримали щонайменше 36 медиків. За попередньою інформацією, всіх затриманих медиків було доставлено у спортзал РУВС на Бєлінського, 10.

Офіційна інформація така: "Кількох людей доставлено до територіального РУВС для розгляду", - повідомила TUT.BY офіційний представник мінської міліції Наталя Ганусевич.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

ЄС і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд вимог, "на вулицю вийде вся Білорусь".

З 26 жовтня у країні почалася нова хвиля масштабних протестів.

Нагадаємо, що у Білорусі офіційно відкрили першу в країні АЕС