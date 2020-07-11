На марші медиків у Мінську затримали понад 30 осіб
Як повідомляє "Укрінформ", про це інформує TUT.BY.
"Біля 1-ї міської лікарні в Мінську 7 листопада затримали медиків, які вийшли на акцію солідарності з колегами", - зазначається у повідомленні.
За даними позбавленого реєстрації в Білорусі правозахисного центру "Вясна", на акції було затримано 33 особи.
За даними Teлeгрaм-каналу Білі халати, силовики затримали щонайменше 36 медиків. За попередньою інформацією, всіх затриманих медиків було доставлено у спортзал РУВС на Бєлінського, 10.
Офіційна інформація така: "Кількох людей доставлено до територіального РУВС для розгляду", - повідомила TUT.BY офіційний представник мінської міліції Наталя Ганусевич.
У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
ЄС і Україна заявили, що не визнають його легітимності.
13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд вимог, "на вулицю вийде вся Білорусь".
З 26 жовтня у країні почалася нова хвиля масштабних протестів.
Нагадаємо, що у Білорусі офіційно відкрили першу в країні АЕС
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