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У Білорусі офіційно відкрили першу в країні АЕС

Литва відразу заявила про припинення поставок електроенергії з Білорусі
За чотири дні до офіційного відкриття Білоруська АЕС почала подавати електроенергію в енергетичну систему країни.
У Білорусі офіційно відкрили першу в країні АЕС Фото: з вільних джерел
Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко відкрив першу в країні атомну електростанцію.
 
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на новинний портал TUT.by.
 
"Все так буденно, так ніби метро побудували. Історичний момент: країна стає ядерною державою", - заявив Лукашенко.
 
За чотири дні до офіційного відкриття Білоруська АЕС почала подавати електроенергію в енергетичну систему країни. Литва відразу заявила про припинення поставок електроенергії з Білорусі.
 
Перший енергоблок білоруської атомної електростанції вийшов на потужність 400 МВт. Реактор першого енергоблоку працює на потужності 40%. Відповідно до програм випробувань потужність енергоблоку буде поетапно підвищуватися до проектної-1190 МВт. Введення в промислову експлуатацію першого енергоблоку планується в першому кварталі 2021 року.
 
Будівництво електростанції викликає різку критику екологічних активістів, більша частина території країни заражена радіоактивними викидами після катастрофи в Чорнобилі. Проти будівництва так само виступала Литва, електростанція знаходиться приблизно в 50 кілометрах від столиці країни Вільнюса.
Нагадаємо, що Лукашенко заявив, що гарантує нові вибори в Білорусі
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07 11 2020 14:17
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