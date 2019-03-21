На матчі Німеччина - Сербія вперше встановили унісекс-туалети

Відвідувачі також могли самостійно вибирати, хто зі стюардів буде їх оглядати при вході на стадіон

На товариському матчі збірних Німеччини і Сербії, який відбувся на стадіоні "Фольксваген-Арена" в Вольфсбурзі 20 березня, використали нововведення для вболівальників.

Для відвідувачів гри був встановлений спеціальний унісекс-туалет. Вболівальники також могли самостійно вибирати, хто зі стюардів буде їх оглядати при вході на стадіон - чоловік чи жінка, повідомляє журналіст Фелікс Тамсут в Twitter.

Матч Німеччина - Сербія завершився з рахунком 1: 1. У відбірковому турнірі чемпіонату Європи 2020 року німецьким командам належить зіграти в групі С з Нідерландами, Північною Ірландією, Естонією та Білоруссю.

Сербська збірна зустрінеться в групі В з Португалією, Україна, Литвою і Люксембургом.

Також, німецький парламент схвалив закон, за яким органи реєстрації актів цивільного стану невдовзі зможуть офіційно фіксувати третю стать у свідоцтвах про народження.